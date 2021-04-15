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15 квітня 2021, 11:01 173

Суд у справі Кернеса відкладений до 28 квітня

15 квітня 2021, 11:01 173
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У засідання повторно викличуть потерпілих і допитають їх
У засідання повторно викличуть потерпілих і допитають їх
Фото з відкритих джерел
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Київський райсуд Полтави відклав слухання у справі щодо колишнього міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блінника та Євгена Сміцького.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на портал Судова влада України.

Судове засідання у кримінальному провадженні... відкладено до 11:00 28 квітня 2021 року, для повторного виклику потерпілих для проведення їх допиту, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, суд продовжить підготовче засідання у справі Кернеса. Кернеса і його двох охоронців звинувачують у викраденні, катуванні та погрозі вбивством двом активістам Євромайдану в січні 2014 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 грудня 2020 року помер мер Харкова Геннадій Кернес, а сім'я Кернеса буде вимагати його реабілітації у справі Майдану.

суд Геннадій Кернес Полтава Майдан викрадення катування

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