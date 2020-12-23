Сім'я Кернеса буде вимагати його реабілітації у справі Майдану

Судові засідання у цій справі регулярно переносились

Судові засідання у цій справі регулярно переносились

Фото: із відкритих джерел

Адвокати та сім'я мера Харкова Геннадія Кернеса, який помер у Німеччині від коронавірусу, та був фігурантом справи про викрадення та катування під час подій Революції Гідності, будуть вимагати через суд його реабілітації.

Про це повідомляє "Укрінформ” із посиланням на адвоката Кернеса Олександра Гунченка, передає RegioNews.

У мережі поширюються чутки про нібито закриття 24 грудня о Київському райсуді Полтави слухань у справі проти Кернеса про події в січні 2014 року у Харкові в зв'язку зі смертю обвинуваченого. Це помилкова інформація. Сім'я і адвокати Кернеса заперечують проти закриття справи у зв'язку зі смертю Кернеса, тому що це не є реабілітуючою підставою для висновків", — заявив Гунченко.

Він стверджує, що сім’я та адвокати Кернеса будуть добиватися через суд його реабілітації.

Повинно бути повне виправдання і реабілітація, як, наприклад, у справах про репресованих”, - додав адвокат.

Нагадаємо, Кернеса і двох його охоронців звинувачують у викраденні та побитті двох учасників Євромайдану у січні 2014 року. Тоді депутат Харківської облради від партії "Батьківщина" Іван Варченко заявив про викрадення двох активістів після того, як вони фільмували номери автівок "друзів Кернеса" біля готелю "Національ".

У серпні 2018 року суддя Київського районного суду Полтави Андрій Антонов закрив цю справу, оскільки представники обвинувачення не з'являлися на слухання сім разів поспіль. Суд розцінив це, як бездіяльність. Пізніше розгляд справи проти Кернеса поновили.

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.