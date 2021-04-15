08:59  15 апреля
В Украине более 16 тысяч инфицированных COVID-19 и 433 летальных случаев за сутки
10:26  15 апреля
Сотрудники Харьковского авиазавода перекрыли дороги из-за долгов по зарплате
08:11  15 апреля
В ООС зафиксировали 8 новых нарушений режима "тишины": где именно стреляли боевики
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2021, 11:01 174

Суд по делу Кернеса отложен до 28 апреля

15 апреля 2021, 11:01 174
Читайте також українською мовою
В заседание повторно вызовут потерпевших и допросят и их
В заседание повторно вызовут потерпевших и допросят и их
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Киевский райсуд Полтавы отложил слушание по делу в отношении бывшего городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на портал Судебная власть Украины.

Судебное заседание в уголовном производстве... отложено до 11:00 28 апреля 2021 года для повторного вызова потерпевших для проведения их допроса, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, суд продолжит подготовительное заседание по делу Кернеса. Кернеса и его двух охранников обвиняют в похищении, пытках и угрозе убийством двум активистам Євромайдану в январе 2014 года.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 декабря 2020 года умер мэр Харькова Геннадий Кернес, а сім'я Кернеса будет требовать его реабилитации по делу Майдана.

суд Геннадий Кернес Полтава Майдан похищение пытки

Стало известно, когда создадут суд, который должен заменить ОАСК
14 апреля 2021, 17:57
Политолог Юрий Дудкин вышел из СИЗО под залог в 2 млн гривен
14 апреля 2021, 16:20
ВСУ взялся за иск Тупицкого о его увольнении
13 апреля 2021, 17:30
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Все публикации »
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram