Суд по делу Кернеса отложен до 28 апреля

В заседание повторно вызовут потерпевших и допросят и их

В заседание повторно вызовут потерпевших и допросят и их

Фото из открытых источников

Киевский райсуд Полтавы отложил слушание по делу в отношении бывшего городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

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