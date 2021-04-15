Суд по делу Кернеса отложен до 28 апреля
Киевский райсуд Полтавы отложил слушание по делу в отношении бывшего городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на портал Судебная власть Украины.
Судебное заседание в уголовном производстве... отложено до 11:00 28 апреля 2021 года для повторного вызова потерпевших для проведения их допроса, - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, суд продолжит подготовительное заседание по делу Кернеса. Кернеса и его двух охранников обвиняют в похищении, пытках и угрозе убийством двум активистам Євромайдану в январе 2014 года.
Напомним, ранее сообщалось, что 17 декабря 2020 года умер мэр Харькова Геннадий Кернес, а сім'я Кернеса будет требовать его реабилитации по делу Майдана.