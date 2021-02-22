Суд продовжить підготовче засідання у справі Кернеса

Кернеса і його двох охоронців звинувачують у викраденні, катуванні та погрозі вбивством двом активістам Євромайдану в січні 2014 року

Кернеса і його двох охоронців звинувачують у викраденні, катуванні та погрозі вбивством двом активістам Євромайдану в січні 2014 року

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Київський районний суд Полтави оголосив перерву в підготовчому засіданні у справі стосовно колишнього міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блінника та Євгена Сміцького.

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