Суд продовжить підготовче засідання у справі Кернеса
Київський районний суд Полтави оголосив перерву в підготовчому засіданні у справі стосовно колишнього міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блінника та Євгена Сміцького.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на портал Судова влада України.
Київський районний суд Полтави оголосив перерву в підготовчому засіданні у справі стосовно міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блінника та Євгена Сміцького.
Суд оголосив перерву до 11:00 10.03.2021 у зв'язку із заявленими клопотаннями захисників обвинувачених та потерпілих, - повідомляється на порталі .
Як повідомлялося, 24 грудня в Полтаві знову не відбувся суд по справі Кернеса.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 грудня 2020 року помер мер Харкова Геннадій Кернес, а сім'я Кернеса буде вимагати його реабілітації у справі Майдану.