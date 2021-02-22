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22 лютого 2021, 19:34 9

Суд продовжить підготовче засідання у справі Кернеса

22 лютого 2021, 19:34 9
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Кернеса і його двох охоронців звинувачують у викраденні, катуванні та погрозі вбивством двом активістам Євромайдану в січні 2014 року
Фото з відкритих джерел
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Київський районний суд Полтави оголосив перерву в підготовчому засіданні у справі стосовно колишнього міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блінника та Євгена Сміцького.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на портал Судова влада України.

Київський районний суд Полтави оголосив перерву в підготовчому засіданні у справі стосовно міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блінника та Євгена Сміцького.

Суд оголосив перерву до 11:00 10.03.2021 у зв'язку із заявленими клопотаннями захисників обвинувачених та потерпілих, - повідомляється на порталі .

Як повідомлялося, 24 грудня в Полтаві знову не відбувся суд по справі Кернеса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 грудня 2020 року помер мер Харкова Геннадій Кернес, а сім'я Кернеса буде вимагати його реабілітації у справі Майдану.

суд Полтава Майдан реабілітація Геннадій Кернес

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