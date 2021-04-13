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13 квітня 2021, 17:30 48

ВСУ взявся за позов Тупицького про його звільнення

13 квітня 2021, 17:30 48
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Тупицький оскаржує указ президента від 26 лютого про його відсторонення з посади судді Конституційного Суду
Тупицький оскаржує указ президента від 26 лютого про його відсторонення з посади судді Конституційного Суду
Фото з відкритих джерел
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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд позову Олександра Тупицького щодо оскарження указу президента від 26 лютого про його відсторонення з посади судді Конституційного Суду.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ВС у Фейсбуці.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання відповідача про "залучення до участі у справі Офісу генпрокурора як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача".

Наступне судове засідання з розгляду справи призначене на 12 год. 20 травня.

У ВС нагадали, що у них на розгляді перебуває три позови Тупицького до президента. Зокрема, один позов - про оскарження указу від 29 грудня 2020 р. "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України".

Ще один позов стосується оскарження указу від 27 березня, яким було скасовано указ від 14 травня 2013 року про призначення Тупицького суддею КС. Цю справу призначено до розгляду на 10:00 29 квітня.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Він був призначений суддею КСУ указом Януковича.

суд Конституційний суд Верховний суд КСУ Олександр Тупицький

 
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