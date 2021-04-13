Тупицький поскаржився в ОАСК на охорону Конституційного Суду

Після появи указу президента Володимира Зеленського Тупицького не пускають в приміщення суду

Після появи указу президента Володимира Зеленського Тупицького не пускають в приміщення суду

Фото: із відкритих джерел

Відсторонений очільник Конституційного Суду України Олександр Тупицький спільно із ще одним суддею Олександром Касмініним подали до Окружного адміністративного суду Києва позов через те, що державна охорона не пускає їх в будівлю КСУ.

Про це повідомляється на сайті ОАСК, передає RegioNews.

Позивачі звернулись до ОАСК з позовними заявами, у яких просять суд визнати протиправними дії військовослужбовців Управління державної охорони України щодо недопуску Олександра Тупицького та Олександра Касмініна до приміщення Конституційного Суду України та просять зобов'язати УДО не чинити перешкоди в їх допуску до приміщення КСУ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Тупицький і Касмінін просять для забезпечення позову заборонити державній охороні вчиняти дії щодо недопуску їх до приміщення Конституційного Суду.

Наразі ОАСК вирішує питання наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, 13 квітня президент України Волоимир Зеленський вніс в Раду законопроект про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

12 квітня Охорона не пропустила Тупицького в КСУ на спецзасідання, яке той скликав.