Тупицкий пожаловался в ОАСК на охрану Конституционного Суда

После появления указа президента Владимира Зеленского Тупицкого не пускают в здание суда

После появления указа президента Владимира Зеленского Тупицкого не пускают в здание суда

Фото: из открытых источников

Отстраненный глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий вместе с еще одним судьей Александром Касмининым подали в Окружной административный суд Киева иск из-за того, что государственная охрана не пускает их в здание КСУ.

Об этом сообщается на сайте ОАСК, передает RegioNews.

Истцы обратились к ОАСК с исковыми заявлениями, в которых просят суд признать противоправными действия военнослужащих Управления государственной охраны Украины по недопуску Александра Тупицкого и Александра Касминина в помещение Конституционного Суда Украины и просят обязать УГО не препятствовать в их допуску в помещение КСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, Тупицкий и Касминин просят для обеспечения иска запретить государственной охране совершать действия по недопуску их в помещение Конституционного Суда.

Сейчас ОАСК решает вопрос наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.

Напомним, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева.

12 апреля охрана не пропустила Тупицкого в КСУ на спецзаседание, которое тот созвал.