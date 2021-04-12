Охорона не пропустила Тупицького в КСУ на спецзасідання, яке той скликав

Раніше Володимир Зеленський скасував указ президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею

Раніше Володимир Зеленський скасував указ президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею

Фото: із відкритих джерел

Працівники Державної охорони вкотре не пустили відстороненого голову Конституційного суду Олександра Тупицького у приміщення КСУ.

Про це Тупицький повідомив в ефірі телеканалу "Прямий”, передає RegioNews.

Він скликав спеціальне пленарне засідання у зв’язку із Указом президента про його звільнення з посади судді, і хотів на нього потрапити.

Всім суддям розіслано моє розпорядження про скликання засідання... Ви зриваєте засідання", - сказав Тупицький працівникам державної охорони.

Також Тупицький заявив, що на засіданні має відбутися таємне голосування серед суддів Конституційного суду, в ході якого мали вирішити, чи звільняють судді його з посади голови КСУ.

Нагадаємо, 12 квітня повідомлялося, що Тупицький скликає спецзасідання КСУ щодо свого звільнення.

27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.