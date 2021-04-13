У Зеленського сподіваються на швидке ухвалення законопроекту про ліквідацію ОАСК

Сьогодні президент вніс документ до парламенту

Сьогодні президент вніс документ до парламенту

Фото з відкритих джерел

В Офісі президента очікують, що народні депутати не баритимуться з ухваленням законопроекту глави держави Володимира Зеленського про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

Про це сказав радник керівника Офісу глави держави Михайло Подоляк у коментарі, Укрінформу, пише RegioNews.

"Очікуємо від депутатів розгляду цього законопроєкту, ініційованого президентом, у найстисліші терміни", - зазначив він.

Подоляк вважає, що у ОАСК була можливість "спробувати відновити довіру суспільства і перестати генерувати деструктив для держави", але це не було зроблено.

"ОАСК став символом того, яким точно не має бути суд у країні, де діє верховенство права. А вже після нещодавніх слідчих дій НАБУ, коли були затримані "на гарячому" особи, пов'язані з головою ОАСК, закінчення історії цього суду стало цілком зрозумілим", - сказав радник керівника ОП.

Нагадаємо, 13 квітня президент України Волоимир Зеленський вніс в Раду законопроект про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.