ОАСК відкрив провадження у справі за позовом партії Шарія до СБУ

Ухвалено розглянути справу без виклику сторін

Ухвалено розглянути справу без виклику сторін

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Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом політичної партії "Партія Шарія" до Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ОАСК.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін, - йдеться в повідомленні.

Як нагадують в суді, позивач просить суд визнати протиправним дії ГУ СБУ у м. Києві та Київській області щодо складення та надсилання до Міністерства юстиції України листа про порушення партією Шарія українського законодавства. Зокрема, йдеться про оскарження листа №51/12-1601 від 4 березня 2021 року за підписом начальника Головного управління Олега Головаша.

Як повідомлялося, 5 квітня стало відомо, що "Партія Шарія" позивається до столичного управління СБУ. Позивач оскаржує лист від СБУ до Мін’юсту.