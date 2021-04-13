Депутаты от ОПЗЖ внесли 2 млн гривен залога за арестованного политолога Дудкина
Ранее внести за него залог разрешил суд
Ранее внести за него залог разрешил суд
Депутаты от ОПЗЖ внесли 2 миллиона гривен залога за арестованного политолога Юрия Дудкина, которому инкриминируют государственную измену.
Об этом сообщил депутат от ОПЗЖ Андрей Лесик на своей Facebook-странице, передаёт RegioNews.
Залог за арестованного политолога Дудкина внесён.
Деньги уже на депозитном счету Киевского Аппеляционного суда, - написал Андрей Лесик.
Дудкину инкриминируют государственную измену. По информации правоохранителей, Дудкин якобы за деньги выполнял пропагандистские задания в интересах РФ.
Залог 2000000 грн за Юрия Дудкина от депутатов фракции ОПЗЖ внесён. Деньги уже на депозитном счету Киевского Аппеляционного суда.Posted by Андрей Лесик on Tuesday, April 13, 2021
Как сообщалось 24 февраля, политэксперт Дудкин заявил об обысках у себя дома: обвиняют в госизмене. Эксперт был частым гостем "медведчуковских" телеканалов.
В тот же день СБУ вручила подозрение в госизмене политэксперту из каналов Медведчука Дудкину. Его обвиняют в причастности к подрывной деятельности в пользу российских спецслужб.
25 февраля подозреваемого в госизмене политэксперта Дудкина арестовали на два месяца.
18 марта суд оставил под стражей политолога Дудкина, которого подозревают в госизмене.
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