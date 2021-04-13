09:15  13 апреля
В Украине зафиксировано еще 457 летальных случаев от COVID-19
08:41  13 апреля
Одесская мэрия полностью перешла на украинский язык
08:56  13 апреля
На Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2021, 17:10 18

Депутаты от ОПЗЖ внесли 2 млн гривен залога за арестованного политолога Дудкина

13 апреля 2021, 17:10 18
Читайте також українською мовою
Ранее внести за него залог разрешил суд
Ранее внести за него залог разрешил суд
Фото с Facebook-страницы Андрея Лесика
Читайте також
українською мовою

Депутаты от ОПЗЖ внесли 2 миллиона гривен залога за арестованного политолога Юрия Дудкина, которому инкриминируют государственную измену.

Об этом сообщил депутат от ОПЗЖ Андрей Лесик на своей Facebook-странице, передаёт RegioNews.

Залог за арестованного политолога Дудкина внесён.

Деньги уже на депозитном счету Киевского Аппеляционного суда, - написал Андрей Лесик.

Дудкину инкриминируют государственную измену. По информации правоохранителей, Дудкин якобы за деньги выполнял пропагандистские задания в интересах РФ.

Залог 2000000 грн за Юрия Дудкина от депутатов фракции ОПЗЖ внесён. Деньги уже на депозитном счету Киевского Аппеляционного суда.

Posted by Андрей Лесик on Tuesday, April 13, 2021

Как сообщалось 24 февраля, политэксперт Дудкин заявил об обысках у себя дома: обвиняют в госизмене. Эксперт был частым гостем "медведчуковских" телеканалов.

В тот же день СБУ вручила подозрение в госизмене политэксперту из каналов Медведчука Дудкину. Его обвиняют в причастности к подрывной деятельности в пользу российских спецслужб.

25 февраля подозреваемого в госизмене политэксперта Дудкина арестовали на два месяца.

18 марта суд оставил под стражей политолога Дудкина, которого подозревают в госизмене.

суд залог арест ОПЗЖ нардепы Юрий Дудкин

У Зеленского надеются на быстрое принятие законопроекта о ликвидации ОАСК
13 апреля 2021, 16:39
Верховный Суд отложил рассмотрение иска об отстранении Тупицкого
13 апреля 2021, 14:51
ОАСК открыл производство в деле по иску партии Шария в СБУ
12 апреля 2021, 15:32
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram