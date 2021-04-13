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13 квітня 2021, 14:51 13

Верховний Суд відклав розгляд позову про відсторонення Тупицького

13 квітня 2021, 14:51 13
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Слухання справи про оскарження указу президента відклали до 20 травня
Слухання справи про оскарження указу президента відклали до 20 травня
Фото: з відкритих джерел
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Касаційний суд у складі Верховного суду відклав слухання справи за позовом про оскарження указу президента Зеленського №79/2021, згідно з яким Олександра Тупицького було відсторонено на місяць від посади судді Конституційного Суду (КС).

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію з Верховного суду.

Засідання відкладено до 12:00 20 травня", - йдеться у повідомленні.

У суді також зазначили, що в ході засідання 13 квітня в якості третьої особи на стороні відповідача було залучено Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Він був призначений суддею КСУ указом Януковича.

26 лютого Зеленський ще на місяць відсторонив від посади голову КСУ Тупицького.

суд Офіс генпрокурора прокуратура КСУ Олександр Тупицький

 
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