Переговори політичної підгрупи ТКГ перенесено на 27 квітня через присутність "громадського експерта" з ОРДО

"Запрошені з ОРДЛО" запропонували українській стороні виключити зі складу української делегації представника Донецька Дениса Казанського

"Запрошені з ОРДЛО" запропонували українській стороні виключити зі складу української делегації представника Донецька Дениса Казанського

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Переговори в рамках політичної підгрупи ТКГ 13 квітня знову не відбулися через онлайн-присутність на них засудженої в Україні за тероризм Майї Пирогової, що виступала як "громадський експерт" від окремих районів Донецької області (ОРДО).

Про це заявив представник Донецька в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України (ТКГ) Сергій Гармаш на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Переговори в рамках політичної підгрупи ТКГ 13 квітня знову не відбулися.

Формальна частина засідання робочої групи ТКГ з політичних питань сьогодні так і не розпочалася. Посол ОБСЄ П’єр Морель дипломатично переніс її на 27 квітня. За цей час він сподівається, що ТКГ вдасться якось врегулювати проблему з терористкою Майєю Пироговою, яку ОРДО приводять на переговори без жодного офіційного статусу та легітимізації, - написав Гармаш

Він також додав, що "запрошені з ОРДЛО" запропонували українській стороні виключити зі складу української делегації представника Донецька Дениса Казанського, стосовно якого в "ДНР" було заведено кримінальну справу за нібито шпигунство.

Запрошені РФ представники ОРДО сьогодні підійшли до проблеми "творчо" і, симетрично Україні, заявили, що в "республіці" відкрито справу проти члена української делегації Дениса Казанського, тому для них є неприйнятною його участь у переговорах. Це через 11 місяців роботи Дениса в ТКГ, - розповів Гармаш.

Також, за його словами, опоненти запропонували ще два варіанти - просто ігнорувати факт наявності кримінальних справ стосовно громадських експертів від України та від ОРДЛО і продовжувати працювати з Пироговою та Казанським або продовжувати переговори лише офіційними складами делегацій, без участі експертів і радників.

У свою чергу, як зазначив представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін, усі члени української делегації, включно з експертами, введені до неї офіційними нотами МЗС і, відповідно, братимуть участь у засіданнях робочих груп і ТКГ, оскільки сторонами переговорів є Україна і РФ за посередництва ОБСЄ, а ОРДЛО членами ТКГ не є.

ОРДЛО предложили поменять Пирогову на Казанского. Формальная часть заседания рабочей группы ТКГ по политическим вопросам... Posted by Sergiy Garmash on Tuesday, April 13, 2021

Як повідомлялося, ТКГ цього тижня збирається на засідання: що планує розглянути. Відеоконференції мали пройти 13-14 квітня.

Раніше у ТКГ вже сказали, що не будуть переносити переговори щодо Донбасу з Мінська. Найближчий рік зустрічі ТКГ будуть точно проходити у форматі відеоконференцій через карантинні заходи.