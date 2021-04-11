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11 квітня 2021, 12:36 10

Окупанти на Донбасі утримують близько 300 заручників, — Арестович

11 квітня 2021, 12:36 10
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Однак точне число невідоме
Однак точне число невідоме
Фото з відкритих джерел
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Наразі на окупованій частині Донецької та Луганської областей окупаційні сили утримують у заручниках до 300 людей.

Про це повідомив спікер Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, радник з інформаційної політики голови української делегації у ТКГ Олексій Арестович в інтерв’ю Радіо Свобода, передає RegioNews.

За його словами, гуманітарна підгрупа в ТКГ обговорює тему звільнення полонених, але наразі про новий обмін не йдеться.

Гуманітарна група постійно розмовляє на цю тему. Поки перспективи марні. Тому що також прив’язується до політичних питань. Поки нікого не можемо… Ми постійно пропонуємо, надаємо щомісяця наші списки.

Є частина людей, які утримуються в їх (незаконних збройних угруповань – ред.) там "пенітенціарній системі", є такі, які утримуються в таких тюрмах, як "Ізоляція". Тобто фактично в нелегальній тюрмі. Ті хоч якусь подобу мають. Вони також нелегітимні, нелегальні, але мають подобу сталого виправного закладу. А це ж просто катівня – "Ізоляція".

Там треба все уточнювати. 260-240 осіб, як кажуть, за різними даними, як рахувати. Є і інші цифри. Тобто це ще те, як їх встановлювати. Є частина осіб і дуже велика, яка була захоплена на Донбасі, а зараз ми підозрюємо, що вони знаходяться в Російській Федерації. Тобто це складна ситуація, — сказав Арестович.

Спікер уточнив, що йдеться про близько 300 людей, утримуваних у різних локаціях.

При цьому точна цифра утримуваних бойовиками людей, за словами представника ТКГ, невідома.

Як повідомлялося про результати засідання ТКГ, через РФ та ОРДЛО не домовились про дотримання "тиші". Наступне засідання запланували на 14 квітня.

ОРДЛО обмін полонених РФ ТКГ полонені олексій арестович

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