"Буду відстрілювати росіян до останнього": Кравчук про повномасштабне вторгнення
Зброю почищено і підготовлено, заявив перший президент України
Зброю почищено і підготовлено, заявив перший президент України
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запевнив, що готовий вести оборонні бої на території свого будинку в разі ворожого повномасштабного вторгнення армії РФ.
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.
Буду стріляти до останнього - поки руки зброю будуть тримати і поки бачити ворога буду. Я його - до себе не запрошував. Сам прийшов. Я його вбʼю. Що буде далі? Мені не цікаво, але я його вбʼю … У минулому році я був на полюванні. Зі 150-ти метрів, з першого пострілу точно в ціль. Ніхто спочатку не повірив", - розповів Кравчук.
Нагадаємо, Україна ініціює екстрене засідання ТКГ через загострення на Донбасі.
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Сто днів мера Чернівців Клічука: тотальна зміна керівної команди і продовження передвиборчих обіцянок
Вахтовим методом: сто днів Резніченка між "слугами народу" і "Пропозицією" Філатова