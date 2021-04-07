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07 квітня 2021, 11:16 53

"Буду відстрілювати росіян до останнього": Кравчук про повномасштабне вторгнення

07 квітня 2021, 11:16 53
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Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запевнив, що готовий вести оборонні бої на території свого будинку в разі ворожого повномасштабного вторгнення армії РФ.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Буду стріляти до останнього - поки руки зброю будуть тримати і поки бачити ворога буду. Я його - до себе не запрошував. Сам прийшов. Я його вбʼю. Що буде далі? Мені не цікаво, але я його вбʼю … У минулому році я був на полюванні. Зі 150-ти метрів, з першого пострілу точно в ціль. Ніхто спочатку не повірив", - розповів Кравчук.

Нагадаємо, Україна ініціює екстрене засідання ТКГ через загострення на Донбасі.

РФ війна ТКГ зброя Леонід Кравчук

 
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