"Буду відстрілювати росіян до останнього": Кравчук про повномасштабне вторгнення

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Буду стріляти до останнього - поки руки зброю будуть тримати і поки бачити ворога буду. Я його - до себе не запрошував. Сам прийшов. Я його вбʼю. Що буде далі? Мені не цікаво, але я його вбʼю … У минулому році я був на полюванні. Зі 150-ти метрів, з першого пострілу точно в ціль. Ніхто спочатку не повірив", - розповів Кравчук.