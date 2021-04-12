У ТКГ вже кажуть, що не будуть переносити переговори щодо Донбасу з Мінська

Найближчий рік зустрічі ТКГ будуть точно проходити у форматі відеоконференцій через карантинні заходи

Найближчий рік зустрічі ТКГ будуть точно проходити у форматі відеоконференцій через карантинні заходи

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Після карантину переговори щодо Донбасу з Мінська переносити не будуть.

Про це в коментарі виданню "Страна" повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає RegioNews.

"Це взагалі неактуальна тема. Леонід Макарович просто поміркував уголос, а ми з цим носимося другий тиждень. Карантин — це найближчий рік, а може бути, два. Це настільки абстрактно, що не має сенсу про це всерйоз говорити", — сказав Арестович.

За його словами, найближчий рік зустрічі ТКГ будуть точно проходити у форматі відеоконференцій через карантинні заходи.

"Щоб перенести ТКГ в інше місце, потрібно, щоби згоду дали всі сторони, починаючи з приймаючої і закінчуючи Росією. А Росія в кожну країну поїде? Вона ж на те й Тристороння контактна група, що всі сторони повинні погодитися. Тому я не бачу перспективи перенесення Мінська", — заявив Арестович.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що переговори ТГК можуть перенести у Польщу.