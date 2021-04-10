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10 квітня 2021, 18:12 26

Резніков: Україна не планує ніякої атаки через стягування РФ своїх військ

10 квітня 2021, 18:12 26
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Фото: з відкритих джерел
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Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що ніякої атаки з боку України ніхто не планує через стягування Росією своїх військ до кордону.

Про це він розповів в інтерв'ю ВВС Україна, передає RegioNews.

Ніякої атаки з боку України ніхто не планує. Тому те, на що посилаються бойовики та окупаційні режими РФ в ОРДЛО, - це надумані меседжі, щоб самим фактом їхнього озвучення показати ризик появи ще одного "розіп'ятого хлопчика". Ніхто нікого атакувати не планує", - сказав Резніков.

Він додав, що президент постійно збирає наради, але "ми абсолютно публічно говоримо, що не бажаємо і не маємо наміру у військовий спосіб вирішити цю ситуацію. Тільки політико-дипломатичним шляхом, іншого не може бути".

Нагадаємо, 10 квітня через обстріл бойовиків на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення. Йому оперативно надано медичну допомогу, наразі він у лікарні.

ОРДЛО Донбас війна бойовики Олексій Резніков

 
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