ТКГ цього тижня збирається на засідання: що планує розглянути
Відеоконференції пройдуть 13-14 квітня
Відеоконференції пройдуть 13-14 квітня
Тристороння контактна група (ТКГ) з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі збереться на чергові онлайн-зустрічі цього тижня. Відеоконференції пройдуть 13-14 квітня.
Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації, пише RegioNews.
Повідомляється, що 13 квітня пройдуть відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних, гуманітарних та економічних питань, а 14 квітня - відеоконференція спільного засідання ТКГ.
На порядку денному наступні питання:
- порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;
- імплементація мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у Золотому і Щасті;
- обмін утримуваними особами;
- повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
Нагадаємо, раніше у ТКГ заявили, що не будуть переносити переговори щодо Донбасу з Мінська.
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