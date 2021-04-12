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12 квітня 2021, 16:50 5

ТКГ цього тижня збирається на засідання: що планує розглянути

12 квітня 2021, 16:50 5
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Відеоконференції пройдуть 13-14 квітня
Відеоконференції пройдуть 13-14 квітня
Фото з відкритих джерел
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Тристороння контактна група (ТКГ) з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі збереться на чергові онлайн-зустрічі цього тижня. Відеоконференції пройдуть 13-14 квітня.

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації, пише RegioNews.

Повідомляється, що 13 квітня пройдуть відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних, гуманітарних та економічних питань, а 14 квітня - відеоконференція спільного засідання ТКГ.

На порядку денному наступні питання:

  • порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;
  • імплементація мінських угод і підсумків Паризького саміту;
  • забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
  • продовження розробки плану спільних кроків;
  • відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у Золотому і Щасті;
  • обмін утримуваними особами;
  • повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
  • відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Нагадаємо, раніше у ТКГ заявили, що не будуть переносити переговори щодо Донбасу з Мінська.

Донбас Україна війна ТКГ засідання

 
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