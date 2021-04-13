Переговоры политической подгруппы ТКГ перенесены на 27 апреля из-за присутствия "общественного эксперта" из ОРДО

"Приглашенные из ОРДЛО" предложили украинской стороне исключить из состава украинской делегации представителя Донецка Дениса Казанского

"Приглашенные из ОРДЛО" предложили украинской стороне исключить из состава украинской делегации представителя Донецка Дениса Казанского

Фото из открытых источников

Переговоры в рамках политической подгруппы ТКГ 13 апреля снова не состоялись из-за онлайн-присутствия на них осужденной в Украине за терроризм Майи Пироговой, выступающей как "общественный эксперт" от отдельных районов Донецкой области (ОРДО).

Об этом заявил представитель Донецка в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Сергей Гармаш на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Переговоры в рамках политической подгруппы ТКГ 13 апреля снова не состоялись.

Формальная часть заседания рабочей группы ТКГ по политическим вопросам сегодня так и не началась. Посол ОБСЕ Пьер Морель дипломатично перенес ее на 27 апреля. За это время он надеется, что ТКГ удастся как-то урегулировать проблему с террористкой Майей Пироговой, которую ОРДО приводят на переговоры без всякого официального статуса и легитимизации, - написал Гармаш

Он также добавил, что "приглашенные из ОРДЛО" предложили украинской стороне исключить из состава украинской делегации представителя Донецка Дениса Казанского, в отношении которого в "ДНР" было заведено уголовное дело за якобы шпионаж.

Приглашенные РФ представители ОРДО сегодня подошли к проблеме "творчески" и, симметрично Украине, заявили, что в "республике" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них неприемлема его участие в переговорах. Это через 11 месяцев работы Дениса в ТКГ, - рассказал Гармаш.

Также, по его словам, оппоненты предложили еще два варианта - просто игнорировать факт наличия уголовных дел в отношении общественных экспертов от Украины и ОРДЛО и продолжать работать с Пироговой и Казанским или продолжать переговоры только официальными составами делегаций, без участия экспертов и советников.

В свою очередь, как отметил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин, все члены украинской делегации, включая экспертов, введены в нее официальными нотами МИД и, соответственно, будут принимать участие в заседаниях рабочих групп и ТКГ, поскольку сторонами переговоров являются Украина и РФ при посредничестве ОБСЕ, а ОРДЛО членами ТКГ не является.

ОРДЛО предложили поменять Пирогову на Казанского. Формальная часть заседания рабочей группы ТКГ по политическим вопросам... Posted by Sergiy Garmash on Tuesday, April 13, 2021

Как сообщалось, ТКГ этой неделе собирается на заседание: что планирует рассмотреть. Видеоконференции должны были пройти 13-14 апреля.

Ранее в ТКГ уже сказали, что не будут переносить переговоры по Донбассу из Минска. Ближайший год встречи ТКГ будут точно проходить в формате видеоконференций из-за карантинных мероприятий.