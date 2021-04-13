У Запоріжжі скасували сесію міської ради через "червону” зону карантину
У Запоріжжі вирішили скасувати проведення чергової сесії міської ради і провести її тоді, коли і місті почне діяти "помаранчева" епідемічна зона.
Відповідний документ за підписом мера Запоріжжя Володимира Буряка опублікований на сайті міської ради, передає RegioNews.
Таке рішення пов’язане із складною ситуацією із поширенням COVID-19 в обласному центрі.
В документі наголошується, що сесію перенесли на невизначений термін, а саме до "пом’якшення протиепідемічних обмежень на території міста Запоріжжя та встановлення "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки".
Про дату продовження пленарного засідання п’ятої сесії міської ради буде видано розпорядження”, - йдеться в повідомленні.
П’ята сесія Запорізької міськради мала відбутися у середу, 14 квітня, в її порядку денному нема гострих або невідкладних питань, через які було б варто наражати депутатів на небезпеку.
Нагадаємо, 9 квітня у Запорізькій області почали діяти обмеження "червоної" зони карантину.
Також повідомлялось, що влада Запоріжжя вирішила обмежити роботу громадського транспорту.