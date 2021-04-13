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13 квітня 2021, 14:39 175

У Запоріжжі скасували сесію міської ради через "червону” зону карантину

13 квітня 2021, 14:39 175
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Депутати знову зберуться на засідання, коли у місті скасують суворі обмеження
Депутати знову зберуться на засідання, коли у місті скасують суворі обмеження
Фото: із відкритих джерел
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У Запоріжжі вирішили скасувати проведення чергової сесії міської ради і провести її тоді, коли і місті почне діяти "помаранчева" епідемічна зона.

Відповідний документ за підписом мера Запоріжжя Володимира Буряка опублікований на сайті міської ради, передає RegioNews.

Таке рішення пов’язане із складною ситуацією із поширенням COVID-19 в обласному центрі.

В документі наголошується, що сесію перенесли на невизначений термін, а саме до "пом’якшення протиепідемічних обмежень на території міста Запоріжжя та встановлення "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки".

Про дату продовження пленарного засідання п’ятої сесії міської ради буде видано розпорядження”, - йдеться в повідомленні.

П’ята сесія Запорізької міськради мала відбутися у середу, 14 квітня, в її порядку денному нема гострих або невідкладних питань, через які було б варто наражати депутатів на небезпеку.

Нагадаємо, 9 квітня у Запорізькій області почали діяти обмеження "червоної" зони карантину.

Також повідомлялось, що влада Запоріжжя вирішила обмежити роботу громадського транспорту.

засідання горсовет сесія Запоріжжя червона зона

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