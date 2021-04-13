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13 квітня 2021, 13:53 1396

У Києві найближчим часом можуть скасувати обмеження "червоної" зони - Радуцький

13 квітня 2021, 13:53 1396
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У столиці з 5 квітня діють обмеження на роботу громадського транспорту
У столиці з 5 квітня діють обмеження на роботу громадського транспорту
Фото: із відкритих джерел
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Київ найближчим часом може вийти з "червоної" зони карантину, оскільки у столиці покращилася ситуація із госпіталізаціями пацієнтів.

Про це під час спілкування з журналістами заявив голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає RegioNews.

Сподіваюся, що найближчим часом з "червоної" зони вийде Київ. Вже п'ятий-шостий день ми спостерігаємо стабільність госпіталізацій", - сказав Радуцький.

Він додав, що ті регіони, які повністю дотримувалися вимог локдауну, зокрема Закарпатська область, вийшли на нормальні показники і вже не перебувають у "червоній" зоні.

Нардеп заявив, що загалом в Україні ситуація із поширення коронавірусу дуже погана. Саме тому він підтримує ідею закриття міжобласного сполучення на період свят.

Нагадаємо, з 5 квітня локдаун у Києві: транспорт за спецперепустками та закриття шкіл. Карантинні обмеження діятимуть з 5 по 16 квітня.

Також повідомлялося, що у Києві знизилася захворюваність на грип та ГРВІ.

Київ карантин червона зона коронавірус Обмеження

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