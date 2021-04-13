В Запорожье отменили сессию городского совета из-за "красной" зоны карантина

Депутаты снова соберутся на заседание, когда в городе отменят строгие ограничения

Депутаты снова соберутся на заседание, когда в городе отменят строгие ограничения

Фото: из открытых источников

В Запорожье решили отменить проведение очередной сессии городского совета и провести ее тогда, когда и городе начнет действовать "оранжевая" эпидемическая зона.

Соответствующий документ за подписью мэра Запорожья Владимира Буряка опубликован на сайте городского совета, передает RegioNews.



Такое решение связано со сложной ситуацией с распространением COVID-19 в областном центре.

В документе отмечается, что сессию перенесли на неопределенный срок, а именно до "смягчения противоэпидемических ограничений на территории города Запорожья и установления "оранжевого" уровня эпидемической опасности".

О дате продолжения пленарного заседания пятой сессии городского совета будет издано распоряжение", - говорится в сообщении.

Пятая сессия Запорожского горсовета должна была состояться в среду, 14 апреля, в ее повестке дня нет острых или неотложных вопросов, из-за которых стоило бы подвергать депутатов опасности.

Напомним, 9 апреля в Запорожской области начали действовать ограничения "красной" зоны карантина.

Также сообщалось, что власти Запорожья решили ограничить работу общественного транспорта.