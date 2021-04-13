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13 квітня 2021, 08:41 72

Одеська мерія повністю перейшла на українську мову

13 квітня 2021, 08:41 72
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Російська мова більше не буде використовуватися як регіональна
Російська мова більше не буде використовуватися як регіональна
Фото: з відкритих джерел
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Одеська міська рада повністю переходить на використання української мови у документообігу, а замість російської, назви структурних підрозділів міськради почнуть дублювати англійською.

Як передає RegioNews, відповідний документ опубліковано на сайті міськради.

Тепер в Інструкцію з діловодства у виконавчих органах Одеської міськради внесли зміни - російська мова більше не буде використовуватися як регіональна. А це означає, що документообіг на ній вести перестануть.

Зокрема, з пункту 15 інструкції виключено текст наступного змісту: "Виконавчі органи міської ради здійснюють діловодство російською мовою як регіональною нарівні з державною".

Також тепер в мерії з'явилася ще одна мовна вимога. У всіх бланках почнуть дублювати назви структурних підрозділів англійською мовою.

Офіційні бланки організаційно-розпорядчих документів виконуються державною мовою. Поряд з державною мовою назви виконавчих органів міської ради на офіційних бланках можуть позначатися англійською мовою", - йдеться в документі.

Нагадаємо, у Запорізькій області російську мову позбавили статусу регіональної.

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