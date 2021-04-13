Чернігівська область не готова до виходу із "червоної” зони - ОДА

29 березня в області запровадили карантинні обмеження

29 березня в області запровадили карантинні обмеження

Фото: із відкритих джерел

У Чернігівській області ситуація із поширенням захворюваності на COVID-19 залишається критичною, тож говорити про вихід із “червоної” зони карантину зарано.

Як повідомляє місцеве видання "Високий вал", про це заявила голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко, передає RegioNews.

Вона розповіла, що упродовж двох тижнів, відколи область перебуває в "червоній" зоні, показники захворюваності поступово стабілізувалися.

Ці 14 днів – мінімальний період, після якого можна робити висновки про ефективність жорстких карантинних заходів. Але про вихід із "червоної" зони говорити зарано.

Порівнюючи перший і другий тижні жорсткого карантину, бачимо зростання кількості нових випадків захворювання з 53% до 55%, виявлених при проведенні досліджень методом ПЛР та ІФА. У 21 лікарні області наразі перебуває 1144 хворих. Минулого тижня ми збільшили ліжковий фонд до 2280 ліжок", - заявила Коваленко.

Нагадаємо, з понеділка, 29 березня, на території Чернігівської області встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.