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12 квітня 2021, 17:56 110

Влада Запоріжжя вирішила обмежити роботу громадського транспорту

12 квітня 2021, 17:56 110
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У місті громадський транспорт буде працювати лише вранці та ввечері
У місті громадський транспорт буде працювати лише вранці та ввечері
Фото: із відкритих джерел
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У Запоріжжі міська влада вирішила посилити карантин, зокрема, обмежити роботу громадського транспорту.

Про це у відеозверненні повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк, передає RegioNews.

Ситуація з поширенням коронавірусу в місті критична. Хвороба прогресує швидкими темпами, щодоби 300-400 хворих... Було ухвалено непросте рішення про введення локдауну", - заявив Буряк.

За його словами, найближчим часом почнуть діяти наступні заборони:

  • на роботу літніх майданчиків закладів громадського харчування;
  • на роботу атракціонів.

Громадський транспорт у Запоріжжі буде працювати із 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00 виключно за кількістю місць для сидіння.

Володимир Буряк пояснив, що такий час було обрано, щоб мешканці міста могли поїхати на роботу та повернутися додому.

Крім того, міська влада активізувала роботу мобільних груп, які контролюють дотримання карантину громадянами та закладами.

Нагадаємо, 9 квітня у Запорізькій області почали діяти обмеження "червоної" зони карантину.

Запоріжжя карантин транспорт Володимир Буряк Обмеження

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