Від завтра Запорізька область у "червоній зоні": що закриють і як працюватиме транспорт

Регіональна комісія ТЕБ і НС вводить додаткові обмеження з 00 год. 9 квітня

Регіональна комісія ТЕБ і НС вводить додаткові обмеження з 00 год. 9 квітня

Фото пресслужби Запорізької ОДА

На території Запорізької області з 9 квітня запроваджуються обмеження, визначені для “червоної зони”, та додаткові карантинні обмеження, однак транспорт не зупинятимуть.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Запорізьку ОДА.

Сьогодні ситуація із поширенням ковіду в області свідчить, що діючих карантинних обмежень недостатньо. Ми спостерігаємо з початку березня стрімке зростання показників захворюваності. Ситуація дійсно складна, але поки не критична. Тому введення додаткових обмежень наразі є вкрай необхідним. Також треба на всій території посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Ми не можемо допустити погіршення ситуації, — заявив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.

При цьому він зауважив, що транспорт не може припинити рух повністю, бо людям необхідно доїжджати на роботу і в лікарню.

Тому на територіях необхідно відпрацювати додаткові обмеження вже сьогодні. Потрібно завчасно попередити людей у випадку введення пропускної системи чи інших правил, — зазначив Старух.

Відповідно до рішення Запорізької регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00 годин 00 хвилин 9 квітня вводяться додаткові карантинні обмеження.

Що буде заборонено:

приймання відвідувачів закладами громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім здійсненням адресної доставки та замовлень на виніс;

приймання відвідувачів у ТРЦ та розважальних закладах;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання сфери торговельного і побутового обслуговування населення, окрім закладів, де не менше 60 відсотків площі призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті, приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів;

робота спортивних залів та фітнес-центрів;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів без глядачів;

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

діяльність ринків, крім продовольчих;

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів;

проведення закладами охорони здоров’я планових госпіталізацій, за винятком окремих випадків, передбачених законодавством.

Дозволено:

провадження діяльності з надання фінансових послуг, робота операторів поштового зв’язку, медичної практики, ветеринарної практики, автозаправних комплексів (без зон харчування), з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом.

Як повідомлялося, Хмельницька і Запорізька області офіційно потрапили до "червоної” зони. Обмеження на території цих регіонів почнуть діяти 9 квітня.

Також учора у Запоріжжі поліція відкрила кримінальну справу через опір протестувальників місцевого ринку. Підприємці висловлювали невдоволення закриттям непродовольчого ринку.