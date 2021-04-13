У Запоріжжі через критичну COVID-ситуацію можуть зупинити транспорт

Це станеться, якщо введені в Запоріжжі карантинні обмеження не дадуть результатів

Це станеться, якщо введені в Запоріжжі карантинні обмеження не дадуть результатів

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Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, пише RegioNews з посиланням на "061".

За його словами, якщо введені в Запоріжжі карантинні обмеження не дадуть результатів, то регіональна комісія з питань ТЕБ та НС вимагатиме введення ще більш жорстких обмежень.

"Вирішується питання обмеження міжобласного сполучення, але якщо ситуація буде погіршуватися, то все зупиниться", - сказав Старух.

Нагадаємо, раніше влада Запоріжжя заявила, що громадський транспорт у місті працюватиме тільки з 06:00 до 09:30 і з 16:00 до 20:00 виключно за кількістю місць для сидіння.