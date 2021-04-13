У Запоріжжі через критичну COVID-ситуацію можуть зупинити транспорт
Це станеться, якщо введені в Запоріжжі карантинні обмеження не дадуть результатів
Це станеться, якщо введені в Запоріжжі карантинні обмеження не дадуть результатів
В Запорізькій області вирішується питання обмеження міжобласного сполучення. Щобільше, можуть повністю зупинити громадський транспорт.
Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, пише RegioNews з посиланням на "061".
За його словами, якщо введені в Запоріжжі карантинні обмеження не дадуть результатів, то регіональна комісія з питань ТЕБ та НС вимагатиме введення ще більш жорстких обмежень.
"Вирішується питання обмеження міжобласного сполучення, але якщо ситуація буде погіршуватися, то все зупиниться", - сказав Старух.
Нагадаємо, раніше влада Запоріжжя заявила, що громадський транспорт у місті працюватиме тільки з 06:00 до 09:30 і з 16:00 до 20:00 виключно за кількістю місць для сидіння.
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