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13 квітня 2021, 12:25 171

У Запоріжжі через критичну COVID-ситуацію можуть зупинити транспорт

13 квітня 2021, 12:25 171
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Це станеться, якщо введені в Запоріжжі карантинні обмеження не дадуть результатів
Це станеться, якщо введені в Запоріжжі карантинні обмеження не дадуть результатів
Фото з відкритих джерел
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В Запорізькій області вирішується питання обмеження міжобласного сполучення. Щобільше, можуть повністю зупинити громадський транспорт.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, пише RegioNews з посиланням на "061".

За його словами, якщо введені в Запоріжжі карантинні обмеження не дадуть результатів, то регіональна комісія з питань ТЕБ та НС вимагатиме введення ще більш жорстких обмежень.

"Вирішується питання обмеження міжобласного сполучення, але якщо ситуація буде погіршуватися, то все зупиниться", - сказав Старух.

Нагадаємо, раніше влада Запоріжжя заявила, що громадський транспорт у місті працюватиме тільки з 06:00 до 09:30 і з 16:00 до 20:00 виключно за кількістю місць для сидіння.

Україна карантин транспорт Запорізька область локдаун

 
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