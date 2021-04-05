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05 квітня 2021, 09:46 24

Локдаун у Києві: транспорт за спецперепустками та закриття шкіл

05 квітня 2021, 09:46 24
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Карантинні обмеження діятимуть з 5 по 16 квітня
Карантинні обмеження діятимуть з 5 по 16 квітня
Фото: з відкритих джерел
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Відсьогодні у Києві запровадили більш суворі карантинні обмеження, які діятимуть з 5 до 16 квітня. Серед основних заборон: громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках, а школи та дитячі садочки переходять на дистанційне навчання.

Про це повідомляє RegioNews.

За словами мера міста Віталія Кличка, керівники установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу або, кому можливо, надати відпустки. Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку. Продуктові ярмарки припинили свою роботу 1 квітня.

Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібна спецперепустка. Її можуть отримати тільки працівники підприємств критичної інфраструктури. Так, для проїзду пасажирам необхідно мати при собі перепустку, посвідчення особи і маску.

Спецперепустки видаватимуть працівникам підприємств, які виконують критично важливі функції (медпрацівники, рятувальники, військовослужбовці, працівники держструктур, ЖКГ, соціальної сфери, транспорту, торгівлі).

Водночас зранку 5 квітня жителі столиці зіштовхнулися з проблемою проїзду, оскільки не всі встигли отримати перепустку, через що їх не пускають у метро.

Як пише PavlovskyNews: "Зустріли і іншого чоловіка, якому відмовили у проїзді. Він обурився, що стільки поліцейських стоять і при цьому отримують зарплату, а йому не можна поїхати на роботу через відсутність спецперепустки".

Тим, хто не встиг отримати спецперепустки, поліцейські радять "їхати на таксі".

Нагадаємо, Київ з 5 квітня вводить жорсткий локдаун, обмеження діятимуть до 16 квітня.

Київ транспорт протести штраф Обмеження локдаун

 
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