Локдаун у Львові: у місті передумали пом’якшувати карантин
Міський штаб з протидії коронавірусу планує знову розглянути це питання 15 квітня
Міський штаб з протидії коронавірусу планує знову розглянути це питання 15 квітня
Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко на засіданні міського штабу з протидії коронавірусу заявив, що показники захворюваності не дозволяють розглядати питання щодо послаблення карантину.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба міськради.
Ми розглядали питання можливого послаблення карантину, однак станом на сьогодні показники захворюваності цього не дозволяють, тому ми до цього питання повернемось у четвер", – підкреслив Москаленко.
Раніше повідомлялось, що в "червоному" Львові можуть послабити карантин. У місті хочуть відкрити ринки і відправити дітей молодших класів в школу.
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