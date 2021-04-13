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13 апреля 2021, 13:53 1336

В Киеве в ближайшее время могут отменить ограничения "красной" зоны - Радуцкий

13 апреля 2021, 13:53 1336
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В столице с 5 апреля действуют ограничения на работу общественного транспорта
В столице с 5 апреля действуют ограничения на работу общественного транспорта
Фото: из открытых источников
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Киев в ближайшее время может выйти из "красной" зоны карантина, поскольку в столице улучшилась ситуация с госпитализациями пациентов.

Об этом во время общения с журналистами заявил председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает RegioNews.

Надеюсь, что в ближайшее время с "красной" зоны выйдет Киев. Уже пятый-шестой день мы наблюдаем стабильность госпитализаций", - сказал Радуцкий.

Он добавил, что те регионы, которые полностью соблюдали требования локдауна, в частности, Закарпатская область, вышли на нормальные показатели и уже не находятся в "красной" зоне.

Нардеп заявил, что в целом в Украине ситуация с распространением коронавируса очень плохая. Именно поэтому он поддерживает идею закрытия межобластного сообщения на период праздников.

Напомним, с 5 апреля локдаун в Киеве: транспорт по спецпропускам и закрытие школ. Карантинные ограничения будут действовать с 5 по 16 апреля.

Также сообщалось, что в Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Киев карантин красная зона коронавирус Ограничение

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