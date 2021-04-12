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12 квітня 2021, 20:01 6

У Києві знизилася захворюваність на грип та ГРВІ

12 квітня 2021, 20:01 6
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Число нових хворих впало на 11,8% у порівнянні з попереднім тижнем
Число нових хворих впало на 11,8% у порівнянні з попереднім тижнем
Фото з відкритих джерел
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У Києві за минулий тиждень зафіксували 23 184 хворих на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилася на 11,4%.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли - 5 031 дитина і 18 153 дорослих. Серед захворілих діти складають 21,7%, а на попередньому тижні - 24,8%. Серед школярів кількість хворих знизилося на 43,2% - зареєстровано 2 171 випадок (зниження на 24,8%).

У лікарні були доставлені 1 491 особа, з них 98 - діти.

У КМДА зазначили, що за минулий тиждень спостерігається значне зниження захворюваності на грип та ГРВІ. Число нових хворих впало на 11,8% у порівнянні з попереднім тижнем. Причому зниження спостерігається як серед дорослих, так і дітей.

Як повідомлялося, від 5 квітня локдаун у Києві: транспорт за спецперепустками та закриття шкіл. Карантинні обмеження діятимуть з 5 по 16 квітня.

Київ ГРВІ грип епідпоріг КМДА захворюваність

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