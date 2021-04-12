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На Донбасі неспокійно: 9 порушень режиму "тиші" від початку доби
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12 квітня 2021, 18:37 1

На Донбасі неспокійно: 9 порушень режиму "тиші" від початку доби

12 квітня 2021, 18:37 1
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Два з них – дистанційні мінування
Два з них – дистанційні мінування
Фото з відкритих джерел
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З початку цієї доби зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 7 обстрілів по позиціям українських захисників та 2 дистанційних мінування мінами ПОМ-2.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У передмісті селища Зайцеве ворог здійснив обстріл у бік позицій Збройних Сил України з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля населеного пункту Південне – зі стрілецької зброї, - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Піски, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок прицільного обстрілу позицій наших підрозділів збройними формуваннями Російської Федерації, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав вогнепальне кульове поранення, не сумісне з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника, - повідомляють у штабі.

У напрямку населеного пункту Зайцеве, ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Окрім цього, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 38 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, на Донбасі знову загинув український військовий. Це сталося сьогодні вранці.

Згодом стало відомо, що загиблий сьогодні в ООС боєць - буковинець. Він проходив службу в підрозділі, що дислокується у Коломиї на Прикарпатті.

ООС РФ війна бойовики обстріли загиблі окупанти

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