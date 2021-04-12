На Донбасі неспокійно: 9 порушень режиму "тиші" від початку доби
З початку цієї доби зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 7 обстрілів по позиціям українських захисників та 2 дистанційних мінування мінами ПОМ-2.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У передмісті селища Зайцеве ворог здійснив обстріл у бік позицій Збройних Сил України з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля населеного пункту Південне – зі стрілецької зброї, - йдеться в повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Піски, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок прицільного обстрілу позицій наших підрозділів збройними формуваннями Російської Федерації, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав вогнепальне кульове поранення, не сумісне з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника, - повідомляють у штабі.
У напрямку населеного пункту Зайцеве, ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Окрім цього, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 38 вибухонебезпечних предметів.
Як повідомлялося, на Донбасі знову загинув український військовий. Це сталося сьогодні вранці.
Згодом стало відомо, що загиблий сьогодні в ООС боєць - буковинець. Він проходив службу в підрозділі, що дислокується у Коломиї на Прикарпатті.