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На Донбассе неспокойно: 9 нарушений режима "тишины" от начала суток
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12 апреля 2021, 18:37 4

На Донбассе неспокойно: 9 нарушений режима "тишины" от начала суток

12 апреля 2021, 18:37 4
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Два из них – дистанционные минирования
Два из них – дистанционные минирования
Фото из открытых источников
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С начала этих суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов по позициям украинских защитников и 2 дистанционных минирования минами ПОМ-2.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В пригороде поселка Зайцево враг совершил обстрел в сторону позиций Вооруженных Сил Украины из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле населенного пункта Южное – из стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Пески противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате прицельного обстрела позиций наших подразделений вооруженными формированиями Российской Федерации, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника, - сообщают в штабе.

В направлении населенного пункта Зайцево враг дважды осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.

Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 38 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, на Донбассе снова погиб украинский военный. Это произошло сегодня утром.

Впоследствии стало известно, что погибший сегодня в ООС боец - буковинец. Он проходил службу в подразделении, которое дислоцируется в Коломые на Прикарпатье.

ООС РФ война боевики обстрелы погибшие оккупанты

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