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12 квітня 2021, 17:33 302

Загиблий сьогодні в ООС боєць - буковинець

12 квітня 2021, 17:33 302
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Він проходив службу в підрозділі, що дислокується у Коломиї на Прикарпатті
Він проходив службу в підрозділі, що дислокується у Коломиї на Прикарпатті
Фото з Facebook-сторінки Ярослава Карлійчука
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У районі проведення операції Об’єднаних сил загинув буковинець. 12 квітня ворожа куля обірвала життя Ярослава Карлійчука із села Черепківці, що у Глибоцькій тергромаді Чернівецької області.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької ОДА, передає RegioNews.

24-річний старший солдат Ярослав Карлійчук проходив службу в підрозділі 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади, який дислокується у Коломиї. Сьогодні вранці він загинув у смузі відповідальності ОТУ "Північ".

Поховають Героя у рідному селі, дата похорону буде відома згодом.

Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття сім’ї загиблого, - йдеться в повідомленні.

У районі проведення операції Об’єднаних сил загинув буковинець. 12 квітня ворожа куля обірвала життя Ярослава Карлійчука...

Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Monday, April 12, 2021

Як повідомлялося, на Донбасі знову загинув український військовий. Це сталося сьогодні вранці.

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