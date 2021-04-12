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12 квітня 2021, 13:48 8

На Донбасі знову загинув український військовий

12 квітня 2021, 13:48 8
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Це сталося сьогодні вранці
Це сталося сьогодні вранці
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На Донбасі 12 квітня в районі проведення операції Обʼєднаних сил внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації українських позицій загинув один військовослужбовець ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні групи ОТУ "Північ" у Facebook, передає RegioNews.

"Сьогодні, 12 квітня, в районі проведення операції Обʼєднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ "Північ", внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

Також про даний інцидент збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ.

Сьогодні, 12 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ "Північ", внаслідок...

Posted by ОТУ "Північ" on Monday, April 12, 2021

Нагадаємо, минулого тижня бойовики гатили із заборонених озброєнь та гранатометів.

Донбас Україна війна смерть військові

 
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