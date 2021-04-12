На Донбасі знову загинув український військовий
На Донбасі 12 квітня в районі проведення операції Обʼєднаних сил внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації українських позицій загинув один військовослужбовець ЗСУ.
Про це йдеться у повідомленні групи ОТУ "Північ" у Facebook, передає RegioNews.
"Сьогодні, 12 квітня, в районі проведення операції Обʼєднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ "Північ", внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям", — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.
Також про даний інцидент збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ.
Сьогодні, 12 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ "Північ", внаслідок...Posted by ОТУ "Північ" on Monday, April 12, 2021
Нагадаємо, минулого тижня бойовики гатили із заборонених озброєнь та гранатометів.