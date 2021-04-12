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12 квітня 2021, 12:44 1565

Кличко розповів, коли ухвалять рішення про долю карантину у Києві

12 квітня 2021, 12:44 1565
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Поки що обмеження "червоної” зони у столиці діють до 16 квітня
Поки що обмеження "червоної” зони у столиці діють до 16 квітня
Фото: із відкритих джерел
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Рішення про подальші кроки щодо карантину у Києві приймуть 14 квітня на засіданні державної комісії із надзвичайних ситуацій.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Обмеження "червоної" зони в столиці були оголошені до 16 квітня. І ми говоримо про те, що міська влада буде виходити виключно з епідеміологічної ситуації. В середу, 14 квітня, відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де приймуть рішення про подальші кроки щодо карантину в Києві", - сказав Кличко.

Він зазначив, що влада столиці посилила обмеження ще 20 березня, до потрапляння міста в "червону" зону.

Нагадаємо, у Києві 5 квітня запровадили жорсткий локдаун, обмеження будуть діяти до 16 квітня.

Київ локдаун червона зона коронавірус карантин Віталій Кличко

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