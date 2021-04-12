Кличко розповів, коли ухвалять рішення про долю карантину у Києві

Поки що обмеження "червоної” зони у столиці діють до 16 квітня

Поки що обмеження "червоної” зони у столиці діють до 16 квітня

Фото: із відкритих джерел

Рішення про подальші кроки щодо карантину у Києві приймуть 14 квітня на засіданні державної комісії із надзвичайних ситуацій.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Обмеження "червоної" зони в столиці були оголошені до 16 квітня. І ми говоримо про те, що міська влада буде виходити виключно з епідеміологічної ситуації. В середу, 14 квітня, відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де приймуть рішення про подальші кроки щодо карантину в Києві", - сказав Кличко.

Він зазначив, що влада столиці посилила обмеження ще 20 березня, до потрапляння міста в "червону" зону.

Нагадаємо, у Києві 5 квітня запровадили жорсткий локдаун, обмеження будуть діяти до 16 квітня.