Кличко розповів, коли ухвалять рішення про долю карантину у Києві
Поки що обмеження "червоної” зони у столиці діють до 16 квітня
Поки що обмеження "червоної” зони у столиці діють до 16 квітня
Рішення про подальші кроки щодо карантину у Києві приймуть 14 квітня на засіданні державної комісії із надзвичайних ситуацій.
Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
Обмеження "червоної" зони в столиці були оголошені до 16 квітня. І ми говоримо про те, що міська влада буде виходити виключно з епідеміологічної ситуації. В середу, 14 квітня, відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де приймуть рішення про подальші кроки щодо карантину в Києві", - сказав Кличко.
Він зазначив, що влада столиці посилила обмеження ще 20 березня, до потрапляння міста в "червону" зону.
Нагадаємо, у Києві 5 квітня запровадили жорсткий локдаун, обмеження будуть діяти до 16 квітня.
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