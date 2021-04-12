У МОЗ назвали області із критичною ситуацією в COVID-лікарнях

Найвищий показник госпіталізацій у Хмельницькій області

Найвищий показник госпіталізацій у Хмельницькій області

Рixabay

Згідно з даними МОЗ, показник госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено у 20 областях та в Києві, на червоному рівні перебувають столиця та 11 областей, пише RegioNews.

Показник госпіталізацій вище за визначений у 60 на 100 тис. населення у 20 регіонах: Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

У Києві цей показник станом на 11 квітня складає 97,6. Зайнятість ліжок із киснем у Києві станом на 11 квітня при визначеному показнику 65% - 83,4%.

Найвищий показник госпіталізацій у Хмельницькій області - 128,9 на 100 тис. населення, Житомирській - 101,0, Чернігівській - 99,1, Миколаївській – 98,7.

Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем, окрім Києва, у Львівській області – 77,8%, Київській – 76,7%, Миколаївській – 76,4%, Одеській – 75,6%, Хмельницькій – 70,8%, Житомирській – 70% (при визначеному показнику 65%).

Нагадаємо, що в Україні після вихідних кількість нових інфікованих різко впала.