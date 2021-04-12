09:02  12 квітня
Коронавірус в Україні: після вихідних кількість нових інфікованих різко впала
14:19  12 квітня
Нардепи будуть харчуватися "Святим Духом" і поститися, поки їдальня закрита на локдаун - Корнієнко
18:37  12 квітня
На Донбасі неспокійно: 9 порушень режиму "тиші" від початку доби
UA | RU
UA | RU
12 квітня 2021, 16:59 12

У МОЗ назвали області із критичною ситуацією в COVID-лікарнях

12 квітня 2021, 16:59 12
Читайте также на русском языке
Найвищий показник госпіталізацій у Хмельницькій області
Найвищий показник госпіталізацій у Хмельницькій області
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило новий розподіл карантинних зон й завантаженість ліжок у лікарнях.

Згідно з даними МОЗ, показник госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено у 20 областях та в Києві, на червоному рівні перебувають столиця та 11 областей, пише RegioNews.

Показник госпіталізацій вище за визначений у 60 на 100 тис. населення у 20 регіонах: Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

У Києві цей показник станом на 11 квітня складає 97,6. Зайнятість ліжок із киснем у Києві станом на 11 квітня при визначеному показнику 65% - 83,4%.

Найвищий показник госпіталізацій у Хмельницькій області - 128,9 на 100 тис. населення, Житомирській - 101,0, Чернігівській - 99,1, Миколаївській – 98,7.

Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем, окрім Києва, у Львівській області – 77,8%, Київській – 76,7%, Миколаївській – 76,4%, Одеській – 75,6%, Хмельницькій – 70,8%, Житомирській – 70% (при визначеному показнику 65%).

Нагадаємо, що в Україні після вихідних кількість нових інфікованих різко впала.

коронавірус Україна Київ карантин лікарня

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Українські мільярдери: як змінилися їхні статки за останній кризовий рік
Міражі для Харкова. Навіщо Терехов пригнав у місто турецькі автобуси
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram