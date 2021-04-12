Власти Запорожья решили ограничить работу общественного транспорта

В городе общественный транспорт будет работать только утром и вечером

В городе общественный транспорт будет работать только утром и вечером

Фото: из открытых источников

В Запорожье городские власти решили усилить карантин, в частности, ограничить работу общественного транспорта.

Об этом в видеообращении сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк, передает RegioNews.

Ситуация с распространением коронавируса в городе критическая. Болезнь прогрессирует быстрыми темпами, ежесуточно 300-400 больных... Было принято непростое решение о введении локдауна", - заявил Буряк.

По его словам, в ближайшее время начнут действовать следующие запреты:

на работу летних площадок заведений общественного питания;

на работу аттракционов.

Общественный транспорт в Запорожье будет работать с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00 исключительно по количеству мест для сидения.

Владимир Буряк объяснил, что такое время было выбрано, чтобы жители города могли поехать на работу и вернуться домой.

Кроме того, городские власти активизировали работу мобильных групп, которые контролируют соблюдение карантина гражданами и учреждениями.

Напомним, 9 апреля в Запорожской области начали действовать ограничения "красной" зоны карантина.