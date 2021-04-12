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12 квітня 2021, 12:59 35

У Хмельницькій області мобільний COVID-госпіталь прийняв перших пацієнтів

12 квітня 2021, 12:59 35
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Його перевезли із Івано-Франківської області, де епідемічна ситуація стабілізувалася
Його перевезли із Івано-Франківської області, де епідемічна ситуація стабілізувалася
Фото: Славутська црл
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У Хмельницькій області мобільний госпіталь, який розмістили на базі Славутської Центральної районної лікарні, почав приймати перших пацієнтів із діагнозом COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Славутської міської лікарні, передає RegioNews.

У модулі госпіталю переведені пацієнти з ковідних відділень лікарні, які вже були перезавантажені. Наголошуємо, що це пацієнти, які вже перебували на стаціонарному лікуванні у Славутській міській лікарні”, - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що для лікування хворих коронавірусним захворюванням була створена мобільна бригада, яка складається з двох лікарів, дев’яти медичних сестер та дев’яти санітарів.

Згідно із інформацією РНБО, завантаженість ліжок у Славутській міській лікарні станом на 11 квітня складала 98%.

Нагадаємо, 6 квітня мобільний COVID-госпіталь перевезли з Івано-Франківської області на Хмельниччину. В регіоні спостерігається вкрай несприятлива епідемічна ситуація.

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