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12 квітня 2021, 17:37 3513

Тупицького виселили із Конча-Заспи через борги за комунальні послуги

12 квітня 2021, 17:37 3513
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Раніше повідомлялося, що він пів року не платив за комуналку
Раніше повідомлялося, що він пів року не платив за комуналку
Фото: із відкритих джерел
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Із відстороненим головою Конституційного суду України Олександром Тупицьким Будинок відпочинку "Конча-Заспа" розірвав договір про користування будинком.

Про це повідомляє видання "Українські новини" із посиланням на матеріали суду, передає RegioNews.

Відомо, що він нещодавно не з’явився до суду, де йому мали обрати запобіжний захід. Такі дії будинку відпочинку "Конча-Заспа" Олександр Тупицький оскаржив у суді.

У позові зазначається, що Тупицькому стало відомо про те, що Будинок відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами листом від 20.11.2020 року в односторонньому порядку достроково розірвав контракт користування від 20.01.2020 року, за яким чолі КС було передано в користування приміщення III класу, а саме будинок”, - йдеться в повідомленні.

Далі в матеріалах суду йдеться про те, що на думку заявника, Будинок відпочинку діяв всупереч вимогам нормативних актів і умов договору користування, тому був поданий позов до суду про визнання протиправним розірвання договору користування в односторонньому порядку.

Будинок відпочинку "Конча-Заспа" повідомив заявника про те, що на підставі п.6.2. договору користування розриває його, враховуючи наявність заборгованості за користування приміщенням та комунальні послуги”, - цитує видання витяг із документу.

Нагадаємо, 10 лютого стало відомо, що на той час голова КСУ Тупицький півроку не платив за комунальні послуги.

Конча-Заспа Конституційний суд комунальні послуги КСУ Будинок Олександр Тупицький

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