Тупицкого выселили из Конча-Заспы из-за долгов за коммунальные услуги

Ранее сообщалось, что он полгода не платил за коммуналку

Ранее сообщалось, что он полгода не платил за коммуналку

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда, передает RegioNews.

Известно, что он недавно не явился в суд, где ему должны были избрать меру пресечения. Такие действия дома отдыха "Конча-Заспа" Александр Тупицкий обжаловал в суде.

В иске отмечается, что Тупицкому стало известно о том, что Дом отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами письмом от 20.11.2020 года в одностороннем порядке досрочно разорвал контракт пользования от 20.01.2020 года, согласно которому главе КС было передано в пользование помещение III класса, а именно дом", - говорится в сообщении.

Далее в материалах суда говорится, что по мнению заявителя, Дом отдыха действовал вопреки требованиям нормативных актов и условий договора пользования, поэтому был подан иск в суд о признании противоправным расторжения договора пользования в одностороннем порядке.

Дом отдыха "Конча-Заспа" сообщил заявителю о том, что на основании п.6.2. договора пользования разрывает его, учитывая наличие задолженности за пользование помещением и коммунальные услуги", - цитирует издание выдержку из документа.

Напомним, 10 февраля стало известно, что на то время глава КСУ Тупицкий полгода не платил за коммунальные услуги.