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12 квітня 2021, 15:06 3

Луганщина знову палає: горить сухостій

12 квітня 2021, 15:06 3
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Підпали роблять невстановлені особи
Підпали роблять невстановлені особи
Фото: з відкритих джерел
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У Луганській області зафіксували нові підпали лісів та трави. Займання виявили у декількох районах області.

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання 6451.com.ua.

Зокрема, йдеться про пожежі у Білокуракинському та Попаснянському районах. Як зазначають у виданні, підпали сухостою та трави роблять невідомі особи.

Так, у Білокуракинському районі ліс палав зовсім близько до житлових будинків. Окрім того, займання лісу зафіксували в Рубіжному.

Наразі, рятувальникам вдалось ліквідувати осередки займання та загасити пожежі.

Нагадаємо, раніше у Сумській області тільки за один день рятувальникам довелося гасити шість масштабних пожеж.

пожежа рятувальники ДСНС Луганська область Будинок

 
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