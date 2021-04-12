Луганщина знову палає: горить сухостій

Підпали роблять невстановлені особи

Підпали роблять невстановлені особи

Фото: з відкритих джерел

У Луганській області зафіксували нові підпали лісів та трави. Займання виявили у декількох районах області.

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання 6451.com.ua.

Зокрема, йдеться про пожежі у Білокуракинському та Попаснянському районах. Як зазначають у виданні, підпали сухостою та трави роблять невідомі особи.

Так, у Білокуракинському районі ліс палав зовсім близько до житлових будинків. Окрім того, займання лісу зафіксували в Рубіжному.

Наразі, рятувальникам вдалось ліквідувати осередки займання та загасити пожежі.

Нагадаємо, раніше у Сумській області тільки за один день рятувальникам довелося гасити шість масштабних пожеж.