Луганщина знову палає: горить сухостій
Підпали роблять невстановлені особи
Підпали роблять невстановлені особи
У Луганській області зафіксували нові підпали лісів та трави. Займання виявили у декількох районах області.
Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання 6451.com.ua.
Зокрема, йдеться про пожежі у Білокуракинському та Попаснянському районах. Як зазначають у виданні, підпали сухостою та трави роблять невідомі особи.
Так, у Білокуракинському районі ліс палав зовсім близько до житлових будинків. Окрім того, займання лісу зафіксували в Рубіжному.
Наразі, рятувальникам вдалось ліквідувати осередки займання та загасити пожежі.
Нагадаємо, раніше у Сумській області тільки за один день рятувальникам довелося гасити шість масштабних пожеж.
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