Голова КСУ Тупицький півроку не платив за комунальні послуги - ЗМІ

З ним розірвали договір оренди будинку

З ним розірвали договір оренди будинку

Фото: з відкритих джерел

Звільнений указом президента Володимира Зеленського голова Конституційного суду Олександр Тупицький не покидає орендований будинок у Конча-Заспі, попри те, що договір з ним вже розірвали.

Як передає RegioNews, про це йдеться в сюжеті телеканалу "Україна 24".

Так, стало відомо, що голова суду орендував котедж в парку Конча-Заспа, де раніше відпочивала радянська номенклатура. За словами директора парку Олександра Гурина, Тупицький п'ять місяців не платив за користування і шість місяців - за комунальні послуги.

Він продовжує блокувати наше рішення про звільнення цього будинку шляхом розміщення своїх особистих речей. А через статус судді Конституційного суду він це коментує як втручання в його особисте життя", - підкреслив Гурин.

Сума заборгованості досягла майже 80 тисяч гривень, і Конча-Заспа розірвала договір оренди з відстороненим головою КСУ, але він відмовився звільнити будинок. Після рішення про виселення Тупицький все ж сплатив заборгованість.

Раніше повідомлялося, що Тупицькому заблокували підпис і позбавили права розпорядження печаткою КСУ.