Голова КСУ Тупицький півроку не платив за комунальні послуги - ЗМІ
Звільнений указом президента Володимира Зеленського голова Конституційного суду Олександр Тупицький не покидає орендований будинок у Конча-Заспі, попри те, що договір з ним вже розірвали.
Як передає RegioNews, про це йдеться в сюжеті телеканалу "Україна 24".
Так, стало відомо, що голова суду орендував котедж в парку Конча-Заспа, де раніше відпочивала радянська номенклатура. За словами директора парку Олександра Гурина, Тупицький п'ять місяців не платив за користування і шість місяців - за комунальні послуги.
Він продовжує блокувати наше рішення про звільнення цього будинку шляхом розміщення своїх особистих речей. А через статус судді Конституційного суду він це коментує як втручання в його особисте життя", - підкреслив Гурин.
Сума заборгованості досягла майже 80 тисяч гривень, і Конча-Заспа розірвала договір оренди з відстороненим головою КСУ, але він відмовився звільнити будинок. Після рішення про виселення Тупицький все ж сплатив заборгованість.
Раніше повідомлялося, що Тупицькому заблокували підпис і позбавили права розпорядження печаткою КСУ.