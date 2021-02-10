09:01  10 лютого
COVID-19 в Україні: за добу одужало більше людей, ніж захворіло
09:44  10 лютого
Під будинком міністра юстиції Малюськи невідомі запалили фаєри
08:11  10 лютого
На Донбасі три порушення за добу: гатили з гранатометів та стрілецької зброї
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2021, 10:02 3343

Голова КСУ Тупицький півроку не платив за комунальні послуги - ЗМІ

10 лютого 2021, 10:02 3343
Читайте также на русском языке
З ним розірвали договір оренди будинку
З ним розірвали договір оренди будинку
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Звільнений указом президента Володимира Зеленського голова Конституційного суду Олександр Тупицький не покидає орендований будинок у Конча-Заспі, попри те, що договір з ним вже розірвали.

Як передає RegioNews, про це йдеться в сюжеті телеканалу "Україна 24".

Так, стало відомо, що голова суду орендував котедж в парку Конча-Заспа, де раніше відпочивала радянська номенклатура. За словами директора парку Олександра Гурина, Тупицький п'ять місяців не платив за користування і шість місяців - за комунальні послуги.

Він продовжує блокувати наше рішення про звільнення цього будинку шляхом розміщення своїх особистих речей. А через статус судді Конституційного суду він це коментує як втручання в його особисте життя", - підкреслив Гурин.

Сума заборгованості досягла майже 80 тисяч гривень, і Конча-Заспа розірвала договір оренди з відстороненим головою КСУ, але він відмовився звільнити будинок. Після рішення про виселення Тупицький все ж сплатив заборгованість.

Раніше повідомлялося, що Тупицькому заблокували підпис і позбавили права розпорядження печаткою КСУ.

суд оренда комунальні послуги КСУ Будинок Олександр Тупицький

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Почали з "одобрямсу": як мери промислових центрів Дніпропетровщини отримали зручні міськради
Щедрий Марцінків: чому "Свобода", вигравши вибори в Івано-Франківську, роздає по шматочкам владу усім бажаючим
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua