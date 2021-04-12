Житлові будинки Києва почали відключати від централізованого опалення
У Києві завершується опалювальний сезон, в місті стартував процес відключення житлових будинків від послуги централізованого опалення.
Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.
Станом на 14:00 12 квітня теплопостачання припинене в понад 3 тисячі будинків. На повне згортання розгалуженої системи теплопостачання столиці, яка налічує більше 2,7 тис. км теплових мереж, необхідно близько 5 днів”, - йдеться в повідомленні.
В КМДА нагадали, що місцева влада приймає рішення про завершення опалювального сезону, якщо середньодобова температура становить вище +8 градусів упродовж трьох діб.
Соціальні об’єкти – лікарні, садочки та школи – відключають за відповідними заявками керівників закладів”, - додали у міській адміністрації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві з 5 квітня завершиться опалювальний сезон.
Згодом мер Києва назвав нову дату завершення опалювального сезону в столиці, місто перенесло завершення опалювального сезону через погіршення погоди.