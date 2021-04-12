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12 квітня 2021, 17:18 163

Житлові будинки Києва почали відключати від централізованого опалення

12 квітня 2021, 17:18 163
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Станом на 12 квітня у столиці відключили майже третину усіх будинків
Станом на 12 квітня у столиці відключили майже третину усіх будинків
Фото: із відкритих джерел
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У Києві завершується опалювальний сезон, в місті стартував процес відключення житлових будинків від послуги централізованого опалення.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Станом на 14:00 12 квітня теплопостачання припинене в понад 3 тисячі будинків. На повне згортання розгалуженої системи теплопостачання столиці, яка налічує більше 2,7 тис. км теплових мереж, необхідно близько 5 днів”, - йдеться в повідомленні.

В КМДА нагадали, що місцева влада приймає рішення про завершення опалювального сезону, якщо середньодобова температура становить вище +8 градусів упродовж трьох діб.

Соціальні об’єкти – лікарні, садочки та школи – відключають за відповідними заявками керівників закладів”, - додали у міській адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві з 5 квітня завершиться опалювальний сезон.

Згодом мер Києва назвав нову дату завершення опалювального сезону в столиці, місто перенесло завершення опалювального сезону через погіршення погоди.

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