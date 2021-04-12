НАЗК склало шість протоколів на голову Сумської ОДА Хому

Протоколи направлені до суду

Протоколи направлені до суду

Фото з відкритих джерел

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за минулий тиждень склало та направило до суду 14 адміністративних протоколів, 6 з яких – на Василя Хому.

Про це повідомив заступник голови НАЗК Роман Сухоставець на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

НАЗК направило до суду 14 адмінпротоколів.

…За ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності було складено та направлено до суду 6 протоколів щодо Василя Хоми, голови Сумської обласної державної адміністрації, - йдеться в повідомленні.

Також за ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено 3 адміністративних протоколи щодо: Ольги Жукової, начальниці відділу Держагентства автомобільних доріг України; Вікторії Попович, колишньої начальниці відділу Управління державної казначейської служби у Балтському районі Одеської області; Ірини Сергієнко, заступниці директора департаменту- начальниці відділу Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Через порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду 2 протоколи щодо Євгенії Зінченко, керівниці Управління міжнародного співробітництва ДБР.

Через порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії було складено 3 адмінпротоколи на приватних осіб.

НАЗК направило до суду 14 адмінпротоколів Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за минулий... Posted by Roman Sukhostavets on Monday, April 12, 2021

Як повідомлялося, у НАЗК взялися перевіряти декларації Зеленського й Шмигаля. Така перевірка є плановою.

Також стало відомо, що НАЗК перевірить в.о. мера Харкова Терехова на корупцію. Перевірка стосується можливого порушення закону України "Про запобігання корупції".