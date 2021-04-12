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12 квітня 2021, 15:52 4435

Загиблі внаслідок перекидання човна у Полтаві виявилися працівниками ОДА

12 квітня 2021, 15:52 4435
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Фото: ДСНС
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Внаслідок перекидання човна увечері 11 квітня у Полтаві на річці Ворскла загинули троє осіб, які виявилися працівниками обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Як розповів журналістам речник поліції Полтавської області Роман Грішин, слідчі встановили, що загиблим було 32, 35 та 37 років.

Також відомо, що загиблими виявилися працівники Полтавської облдержадміністрації. Про це повідомив перший заступник голови ОДА Дмитро Лунін.

Сумна звістка нас спіткала вчора. На річці Ворскла загинули три особи. На жаль, серед них були двоє дійсних працівників ОДА, один колишній. Висловлюємо співчуття рідним та близьким”, - розповів він.

Згідно із повідомленням Полтавської ОДА, двоє із загиблих працювали в управлінні інфраструктури та цифрової трансформації. Третій був співробітником Департаменту інфраструктури та туризму ОДА.

Парвоохоронці вже відкрили кримінальну справу за статтею "Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки”.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Полтавщині перевернувся човен, двоє загиблих, і ще одну людину шукають рятувальники.

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