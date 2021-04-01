НАЗК поновило державне фінансування "Слуги народу"
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило державне фінансування провладної партії "Слуга народу".
Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.
За результатами перевірки уточнюючих звітів партії "Слуга народу" за І та ІІ квартали 2020 року НАЗК відновило державне фінансування статутної діяльності політичної партії", - йдеться в повідомленні.
У відомстві уточнили, що у березні передали до Національної поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення у звіті "Слуги народу".
Аналогічне повідомлення передали щодо партій "Блок Вілкула "Українська перспектива", "Конгрес Українських Націоналістів" та "Блок Кернеса - Успішний Харків".
Нагадаємо, 1 березня НАЗК залишило без державного фінансування партію "Слуга народу".
Згодом у "Слузі народу” відреагували на позбавлення бюджетного фінансування. У правлячій партії вважають, що НАЗК відновить державне фінансування політсили.