НАЗК поновило державне фінансування "Слуги народу"

Раніше його скасували через порушення у фінансових звітах політсили

Раніше його скасували через порушення у фінансових звітах політсили

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Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

За результатами перевірки уточнюючих звітів партії "Слуга народу" за І та ІІ квартали 2020 року НАЗК відновило державне фінансування статутної діяльності політичної партії", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що у березні передали до Національної поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення у звіті "Слуги народу".

Аналогічне повідомлення передали щодо партій "Блок Вілкула "Українська перспектива", "Конгрес Українських Націоналістів" та "Блок Кернеса - Успішний Харків".

Нагадаємо, 1 березня НАЗК залишило без державного фінансування партію "Слуга народу".

Згодом у "Слузі народу” відреагували на позбавлення бюджетного фінансування. У правлячій партії вважають, що НАЗК відновить державне фінансування політсили.