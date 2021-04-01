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01 квітня 2021, 15:50 192

НАЗК поновило державне фінансування "Слуги народу"

01 квітня 2021, 15:50 192
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Раніше його скасували через порушення у фінансових звітах політсили
Раніше його скасували через порушення у фінансових звітах політсили
Фото: із відкритих джерел
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило державне фінансування провладної партії "Слуга народу". 

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

За результатами перевірки уточнюючих звітів партії "Слуга народу" за І та ІІ квартали 2020 року НАЗК відновило державне фінансування статутної діяльності політичної партії", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що у березні передали до Національної поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення у звіті "Слуги народу".

Аналогічне повідомлення передали щодо партій "Блок Вілкула "Українська перспектива", "Конгрес Українських Націоналістів" та "Блок Кернеса - Успішний Харків".

Нагадаємо, 1 березня НАЗК залишило без державного фінансування партію "Слуга народу".

Згодом у "Слузі народу” відреагували на позбавлення бюджетного фінансування. У правлячій партії вважають, що НАЗК відновить державне фінансування політсили.

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