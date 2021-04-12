09:02  12 апреля
Коронавирус в Украине: после выходных количество новых инфицированных резко снизилось
14:19  12 апреля
Нардепы будут питаться "Святым Духом" и поститься, пока столовая закрыта на локдаун - Корниенко
18:37  12 апреля
На Донбассе неспокойно: 9 нарушений режима "тишины" от начала суток
UA | RU
UA | RU
12 апреля 2021, 17:12 284

НАПК составило шесть протоколов на главу Сумской ОГА Хому

12 апреля 2021, 17:12 284
Читайте також українською мовою
Протоколы направлены в суд
Протоколы направлены в суд
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за прошедшую неделю составило и направило в суд 14 административных протоколов, 6 из которых – на Василия Хому.

Об этом сообщил заместитель председателя НАПК Роман Сухоставец на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

НАПК направило в суд 14 админпротоколов.

...По признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности было составлено и направлено в суд 6 протоколов в отношении Василия Хомы, главы Сумской областной государственной администрации, - говорится в сообщении.

Также по признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлено 3 административных протокола относительно: Ольги Жуковой, начальницы отдела Госагентства автомобильных дорог Украины; Виктории Попович, бывшей начальницы отдела Управления государственной казначейской службы в Балтском районе Одесской области; Ирины Сергиенко, заместительницы директора департамента - начальницы отдела Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека.

За нарушение требований относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов составлено и направлено в суд 2 протокола о Евгении Зинченко, руководительнице Управления международного сотрудничества ГБР.

За нарушение порядка предоставления или получения взноса на поддержку политической партии было составлено 3 админпротокола на частных лиц.

НАЗК направило до суду 14 адмінпротоколів Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за минулий...

Posted by Roman Sukhostavets on Monday, April 12, 2021

Как сообщалось, в НАПК взялись проверять декларации Зеленского и Шмыгаля. Такая проверка является плановой.

Также стало известно, что НАПК проверит и.о. мэра Харькова Терехова на коррупцию. Проверка касается возможного нарушения закона Украины "О предотвращении коррупции".

НАПК ОГА Сумская область протокол Василий Хома админнарушение

Погибшие в результате опрокидывания лодки в Полтаве оказались работниками ОГА
12 апреля 2021, 15:52
НАПК решило проверить чиновников, которые задекларировали криптовалюту
08 апреля 2021, 14:29
НАПК возобновило государственное винансирование "Слуги народа"
01 апреля 2021, 15:50
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua