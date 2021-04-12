НАПК составило шесть протоколов на главу Сумской ОГА Хому

Протоколы направлены в суд

Протоколы направлены в суд

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за прошедшую неделю составило и направило в суд 14 административных протоколов, 6 из которых – на Василия Хому.

Об этом сообщил заместитель председателя НАПК Роман Сухоставец на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

НАПК направило в суд 14 админпротоколов.

...По признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности было составлено и направлено в суд 6 протоколов в отношении Василия Хомы, главы Сумской областной государственной администрации, - говорится в сообщении.

Также по признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлено 3 административных протокола относительно: Ольги Жуковой, начальницы отдела Госагентства автомобильных дорог Украины; Виктории Попович, бывшей начальницы отдела Управления государственной казначейской службы в Балтском районе Одесской области; Ирины Сергиенко, заместительницы директора департамента - начальницы отдела Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека.

За нарушение требований относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов составлено и направлено в суд 2 протокола о Евгении Зинченко, руководительнице Управления международного сотрудничества ГБР.

За нарушение порядка предоставления или получения взноса на поддержку политической партии было составлено 3 админпротокола на частных лиц.

НАЗК направило до суду 14 адмінпротоколів Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за минулий... Posted by Roman Sukhostavets on Monday, April 12, 2021

Как сообщалось, в НАПК взялись проверять декларации Зеленского и Шмыгаля. Такая проверка является плановой.

Также стало известно, что НАПК проверит и.о. мэра Харькова Терехова на коррупцию. Проверка касается возможного нарушения закона Украины "О предотвращении коррупции".