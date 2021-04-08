НАЗК вирішило перевірити чиновників, які задекларували криптовалюту

Їх попросять пояснити походження грошей, витрачених на її купівлю

Їх попросять пояснити походження грошей, витрачених на її купівлю

Фото: із відкритих джерел

Про це у Facebook повідомив керівник управління проведення обов'язкових перевірок НАЗК Сергій Петухов, передає RegioNews.

За його словами, цього року чиновники та депутати задекларували значно більше криптовалют, і вони також підпадають під перевірки.

Цього року ми вже розпочали 250 перевірок і в рамках деяких з них вже перевіряємо задекларовані біткоіни. Якщо ми виявимо, що вказана інформація про володіння криптовалютою є недостовірною - це є підстава для адміністративної чи кримінальної відповідальності”, - розповів Петухов.

Він додав, що при перевірці декларації НАЗК буде дивитися, чи дійсно декларанту належить вказана кількість токенів криптовалюти, чи дійсно перераховувалися гроші за її придбання та чи може чиновник або депутат пояснити походження грошей, витрачених на придбання криптовалюти.

Якщо ви маєте сумніви у достовірності зазначених даних щодо "крипти", чи достатності у декларанта коштів на її придбання - пишіть заяву в НАЗК з викладенням фактів, ми можемо взяти такого декларанта в перевірку”, - додав Сергій Петухов.

Нагадаємо, українські чиновники в 2021 році задекларували 75 млрд гривень у біткоїнах, серед цих декларантів 15 нардепів.