08:56  08 квітня
В Україні за добу майже 500 летальних випадків від COVID-19
11:16  08 квітня
Підтримка бізнесу на період локдауну: у Раді зареєстрували законопроєкт
08:39  08 квітня
Бойовики на Донбасі продовжують обстріли: один з українських захисників вбитий, інший поранений
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2021, 14:29 97

НАЗК вирішило перевірити чиновників, які задекларували криптовалюту

08 квітня 2021, 14:29 97
Читайте также на русском языке
Їх попросять пояснити походження грошей, витрачених на її купівлю
Їх попросять пояснити походження грошей, витрачених на її купівлю
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірить декларації усіх чиновників, які задекларували кошти у вигляді криптовалюти.

Про це у Facebook повідомив керівник управління проведення обов'язкових перевірок НАЗК Сергій Петухов, передає RegioNews.

За його словами, цього року чиновники та депутати задекларували значно більше криптовалют, і вони також підпадають під перевірки.

Цього року ми вже розпочали 250 перевірок і в рамках деяких з них вже перевіряємо задекларовані біткоіни. Якщо ми виявимо, що вказана інформація про володіння криптовалютою є недостовірною - це є підстава для адміністративної чи кримінальної відповідальності”, - розповів Петухов.

Він додав, що при перевірці декларації НАЗК буде дивитися, чи дійсно декларанту належить вказана кількість токенів криптовалюти, чи дійсно перераховувалися гроші за її придбання та чи може чиновник або депутат пояснити походження грошей, витрачених на придбання криптовалюти.

Якщо ви маєте сумніви у достовірності зазначених даних щодо "крипти", чи достатності у декларанта коштів на її придбання - пишіть заяву в НАЗК з викладенням фактів, ми можемо взяти такого декларанта в перевірку”, - додав Сергій Петухов.

Нагадаємо, українські чиновники в 2021 році задекларували 75 млрд гривень у біткоїнах, серед цих декларантів 15 нардепів.

НАЗК декларацїї перевірки криптовалюта біткоїн корупція

Керівництво Служби зовнішньої розвідки хочуть заслухати в Раді щодо брата Вовка Зонтова
08 квітня 2021, 11:39
Депутата Бориспільської райради спіймали на вимаганні хабаря
08 квітня 2021, 10:51
Екскерівнику Одеського морпорту повідомили про підозру: завдав 142 млн збитків
08 квітня 2021, 09:14
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука
Сто днів мера Чернівців Клічука: тотальна зміна керівної команди і продовження передвиборчих обіцянок
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram