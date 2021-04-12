У НАЗК взялися перевіряти декларації Зеленського й Шмигаля

Така перевірка є плановою

Така перевірка є плановою

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Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) взялося за перевірку декларацій президента Володимира Зеленського прем'єра Дениса Шмигаля. Це планова перевірка.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення на сайті НАЗК.

Повідомляється, що на сьогодні у повній перевірці знаходяться декларації президента, прем'єра, 15 міністрів і чотирьох суддів КСУ. Більшу частину взяли на перевірку, оскільки через рішення КСУ не вдалося завершити її у 2020 році.

Повна перевірка декларацій відбувається на підставі високої посади декларанта або заяв від громадян або ЗМІ про можливі недостовірні відомості у декларації. Повна перевірка може тривати 120 днів.

Минулого тижня в перевірку також взяли декларації міністра закордонних справ Кулеби Дмитра, віце-прем'єра Михайла Федорова, міністра охорони здоров'я Максима Степанова та інших.

Нагадаємо, що Зеленський задекларував 336 тисяч зарплати, 4,6 мільйона роялті та внесок на пам'ятник Каденюку.