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12 квітня 2021, 14:57 7

У НАЗК взялися перевіряти декларації Зеленського й Шмигаля

12 квітня 2021, 14:57 7
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Така перевірка є плановою
Така перевірка є плановою
Фото з відкритих джерел
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Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) взялося за перевірку декларацій президента Володимира Зеленського прем'єра Дениса Шмигаля. Це планова перевірка.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення на сайті НАЗК.

Повідомляється, що на сьогодні у повній перевірці знаходяться декларації президента, прем'єра, 15 міністрів і чотирьох суддів КСУ. Більшу частину взяли на перевірку, оскільки через рішення КСУ не вдалося завершити її у 2020 році.

Повна перевірка декларацій відбувається на підставі високої посади декларанта або заяв від громадян або ЗМІ про можливі недостовірні відомості у декларації. Повна перевірка може тривати 120 днів.

Минулого тижня в перевірку також взяли декларації міністра закордонних справ Кулеби Дмитра, віце-прем'єра Михайла Федорова, міністра охорони здоров'я Максима Степанова та інших.

Нагадаємо, що Зеленський задекларував 336 тисяч зарплати, 4,6 мільйона роялті та внесок на пам'ятник Каденюку.

Україна Володимир Зеленський НАЗК декларацїї Деніс Шмигаль

 
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